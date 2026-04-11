Tyson Fury është rikthyer me stil në ring, duke mposhtur bindshëm Arslanbek Makhmudov me vendim unanim të gjyqtarëve, në një duel ku britaniku kontrolloi çdo moment të përballjes.
Pas humbjes ndaj Oleksandr Usyk në luftën për titullin e padiskutueshëm, Fury kishte njoftuar tërheqjen nga boksi, por vendosi të rikthehej dhe të dëshmonte sërish nivelin e tij elitar.
Që nga raundi i parë, “Gypsy King” vendosi ritmin e ndeshjes, duke përdorur me efikasitet jab-in për të mbajtur distancën dhe për të neutralizuar fuqinë e kundërshtarit. Fury kombinoi goditjet në kokë dhe trup, ndërsa në momentet kur Makhmudov tentonte të afrohej, britaniku e ndalte me menaxhim të shkëlqyer të distancës.
Nga ana tjetër, Makhmudov provoi të ushtrojë presion me goditje të forta, por mungesa e saktësisë dhe parashikueshmëria në sulme e bënë të pafuqishëm përballë një Fury në formë të lartë.
Me kalimin e raundeve, epërsia teknike e Fury u bë gjithnjë e më e dukshme. Ai intensifikoi punën në trup, duke lodhur gradualisht kundërshtarin dhe duke hapur hapësira për goditje të pastra.
Në raundet e fundit, britaniku ishte plotësisht në kontroll, duke zgjedhur të administrojë avantazhin dhe të sigurojë fitoren pa rrezikuar, pavarësisht se pati mundësi për një përfundim të parakohshëm.
Në fund, të tre gjyqtarët vlerësuan dominimin e tij me rezultatet 120-108, 120-108 dhe 119-109, duke konfirmuar rikthimin e fuqishëm të Fury në skenën e boksit të peshave të rënda.
Në tribunat e stadiumit ishte i pranishëm edhe Anthony Joshua, duke shtuar spekulimet për një përballje të mundshme mes dy britanikëve – një duel që tifozët e presin prej kohësh.
Marketing
