Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

Tashmë është më se e sigurt se mesfushori i Kosovës, Elvis Rexhbeçaj do të largohet nga skuadra e Augsburgut në fund të këtij sezoni kur edhe i skadon kontrata.
Në verë, Rexhbeçaj do të jetë lojtar i lirë dhe sipas mediumeve në Gjermani, ai pritet të transferohet apo të rikthehet te skuadra e Wolfsrbugut.
Madje, thuhet se Wolfsburgu është favorit për shërbimet e 28-vjeçarit dhe i prinë garës para Union Berlinit, Borussia Monchengladbachut e Werder Bremenit, skuadra gjithashtu të interesuara për Rexhbeçajn.
Rexhbeçaj ka një lidhje të veçantë me Wolfsburgun pasi e ka kaluar një dekadë, përpara se të shite5t te Augsburgu në vitin 2022 pas huazimeve që i kishte te Kolni e Bochumi.
Në fakt, Rexhbeçaj është i gatshëm të transferohet te Wolfsburgu edhe nëse kjo skuadër sezonin e ardhshëm do të garojë në kategorinë e dytë, pasi aktualisht po lufton për mbijetesë në Bundesligë.
Në 26 ndeshje të luajtura deri më tani në të gjitha garat, Rexhbeçaj ka shënuar dy gola në kampionat ku i ka regjistruar 25 paraqitje me fanellën e Augsburgut.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren