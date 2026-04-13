Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Kampionet fituan 75:72 (16:18, 20:20, 19:15, 20:19), në një super përballje të zhvilluar në Prizren. Vajzat e Bashkimit me fitoren e shënuar të dielën mbrëma i janë afruar krejtësisht titullin, pasi që rezultati në serinë finale të playoffit është 3-1 në të mirë të ekipit prizrenas. 

Ndeshja nga fillimi deri në fund ka qenë shumë interesante dhe e baraspeshuar, por me rikthime në rezultat, derisa përfundoi me fitoren e prizrenaseve.

Ndeshja ishte mjaft interesante, por edhe e tensionuar, pasi që u ndërpre për disa minuta pas provokimeve të bëra nga banka mysafire, që sollën reagimin e publikut. Sidoqoftë, publiku u largua nga salla për të vazhduar ndeshja, ndërsa krejt në fund të saj ka qenë Nicole Bohanon që ka vendosur ndeshjen, duke shënuar gjuajtjet e lira të saja në fund të duelit.

Waggoner Dontavia kishte 24 pikë e nëntë kërcime për vendaset, derisa Alexis Mead shtoi 25 pikë, gjashtë kërcime e gjashtë asistime, ndërsa te mysafiret u dalluan Adrienne Godbold me 18 pikë e gjashtë kërcime dhe Arbnore Përquku me 18 pikë e katër asistime.

Ndeshja e ardhshme zhvillohet në Pejë, derisa skuadra që shënon katër fitore shpallet kampione e Kosovës.

Previous article
Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu
Next article
Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Më Shumë

Lajme

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65...
Lajme

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Teksa kanë kaluar dy vjet që kur një konsorcium prej katër kompanish fitoi një ankand për ndërtimin e një parku diellor në Rahovec, as...

Grabitje e armatosur në Zym të Prizrenit – viktimat u përballen me sulm pas një bllokade me gurë

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Policia shqipton 2289 gjoba trafiku për 24 orë

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

Dy budallaki dhe një djallëzi

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

