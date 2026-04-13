17.6 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

Fokus

Në “Rrezet e Krushës” përkujtohen Dalip Behra dhe Bekim Gashi në 27-vjetorin e rënies

By admin

Në vendin e njohur si “Rrezet e Krushës”, në Krushë të Madhe, është shënuar 27-vjetori i rënies së dëshmorëve të kombit, Dalip Behra dhe Bekim Gashi, të cilët ranë më 13 prill 1999 në një betejë me forcat armike.

Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, bashkëpunëtorë, bashkëluftëtarë, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë, të cilët bënë homazhe dhe nderuan veprën e tyre.

“Në Rrezet e Krushës, aty ku frymëzimi është i pashtershëm! 27 vjet më parë, në një betejë të përgjakshme me armikun, ranë në logun e nderit, veprimtarët dhe luftëtarët e orëve të para, dëshmorët e kombit, Dalip Behra dhe Bekim Gashi nga Krusha e Madhe”, ka shkruar Latifi, raporton PrizrenPress.

“Sot, me bashkëpunëtorë, me bashkëluftëtarë e me familjarë, nderuam kujtimin e emrit dhe veprën e tyre madhështore, e cila kulmoi më 13 prill 1999, te vendi i rënies, i njohur si Rrezet e Krushës”, thotë më tej ai.

Latifi ka shtuar se “Pesha e gjakut të tyre na obligon të jemi përherë në nivel të lartë të përgjegjësive tona shoqërore e institucionale”, ndërsa ka theksuar se “këto jetë njerëzish të këputura në lulen e rinisë na bëjnë ta duam këtë vend më shumë dhe ta çmojmë e ta forcojmë lirinë që e gëzojmë”.

Në fund, Latifi ka përmbyllur mesazhin e tij me fjalët: “Lavdi dëshmorëve të kombit, Bekim Gashi dhe Dalip Behra!”./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne