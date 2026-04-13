Në “Rrezet e Krushës” përkujtohen Dalip Behra dhe Bekim Gashi në 27-vjetorin e rënies

Në vendin e njohur si “Rrezet e Krushës”, në Krushë të Madhe, është shënuar 27-vjetori i rënies së dëshmorëve të kombit, Dalip Behra dhe Bekim Gashi, të cilët ranë më 13 prill 1999 në një betejë me forcat armike.
Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, bashkëpunëtorë, bashkëluftëtarë, familjarë të dëshmorëve dhe qytetarë, të cilët bënë homazhe dhe nderuan veprën e tyre.
“Në Rrezet e Krushës, aty ku frymëzimi është i pashtershëm! 27 vjet më parë, në një betejë të përgjakshme me armikun, ranë në logun e nderit, veprimtarët dhe luftëtarët e orëve të para, dëshmorët e kombit, Dalip Behra dhe Bekim Gashi nga Krusha e Madhe”, ka shkruar Latifi, raporton PrizrenPress.
“Sot, me bashkëpunëtorë, me bashkëluftëtarë e me familjarë, nderuam kujtimin e emrit dhe veprën e tyre madhështore, e cila kulmoi më 13 prill 1999, te vendi i rënies, i njohur si Rrezet e Krushës”, thotë më tej ai.
Latifi ka shtuar se “Pesha e gjakut të tyre na obligon të jemi përherë në nivel të lartë të përgjegjësive tona shoqërore e institucionale”, ndërsa ka theksuar se “këto jetë njerëzish të këputura në lulen e rinisë na bëjnë ta duam këtë vend më shumë dhe ta çmojmë e ta forcojmë lirinë që e gëzojmë”.
Në fund, Latifi ka përmbyllur mesazhin e tij me fjalët: “Lavdi dëshmorëve të kombit, Bekim Gashi dhe Dalip Behra!”./PrizrenPress.com/
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/