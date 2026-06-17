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Vedat Muriqi në Prizren, gëzon nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu”

By admin

Vizita e sulmuesit prizrenas u shndërrua në një ngjarje të veçantë për fëmijët, të cilët e pritën me entuziazëm dhe duartrokitje të shumta.

Interesimi i madh i nxënësve për të takuar yllin e futbollit krijoi edhe grumbullime të konsiderueshme në ambientet e shkollës. Megjithatë, Muriqi u tregua i afërt me ta, duke ndarë autografe dhe duke realizuar fotografi me dhjetëra fëmijë që dëshironin të ruanin një kujtim nga ky takim, transmeton Klankosova.tv.

Sulmuesi i Kosovës, i cili sezonin e kaluar ishte pjesë e Mallorcës në Spanjë, vazhdon të mbetet një nga emrat më të komentuar në futbollin kosovar.

Së fundmi, ai është përfolur për një transferim të mundshëm te gjiganti turk Fenerbahçe.

Takimi i Vedat Muriqit me nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu” u vlerësua si një moment i veçantë dhe frymëzues, duke u dhuruar fëmijëve një përvojë të paharrueshme pranë njërit prej sportistëve më të suksesshëm shqiptarë.

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