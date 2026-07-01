Në Dragash sekuestrohen dru nga policia, transportoheshin nga Leposavici pa dokumente

Policia e Kosovës ka njoftuar se më datë 01 korrik 2026, gjatë patrullimit të rregullt, policët e Stacionit Policor të Dragashit – Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren – kanë ndaluar për kontroll një kamion që po qarkullonte në rrugë.
Sipaa policisë, gjatë verifikimit të dokumentacionit, është konstatuar se kamioni transportonte rreth 35 m² dru të ardhura nga Leposaviqi, pa dokumente përcjellëse.
“Ngasësi së bashku me kamionin dhe ngarkesën është ndaluar, ndërsa për rastin është njoftuar Agjencia Pyjore e Kosovës. Drutë janë sekuestruar dhe ndaj personit përgjegjës do të ndërmerren masat ligjore përkatëse”, thuhet në njoftim.
Policia e Kosovës ka thesuar se mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe garantimin e sigurisë publike, duke ndërmarrë veprime të vazhdueshme për identifikimin, parandalimin dhe ndalimin e dukurive që bien ndesh me ligjin. Këto veprime përfshijnë edhe mbrojtjen e ambientit dhe pyjeve, të cilat kanë rëndësi të veçantë për komunitetin dhe natyrën./PrizrenPress.com/
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