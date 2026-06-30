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Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

By admin

 

Viktimë është Gazmen Tairovci, imam i këtij fshati.

Sipas policisë, më 29 qershor rreth orës 23:15, autoritetet janë njoftuar se në fshat kishte shpërthyer një konflikt mes disa personave. Me të mbërritur në vendin e ngjarjes, patrulla policore ka gjetur viktimën të shtrirë në tokë me lëndime që dyshohet se i ishin shkaktuar me thikë.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Byqyti për Klankosova.tv tha se ekipi mjekësor i QKMF-së në Dragash ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, por mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës, rreth 47 vjeç.

Si i dyshuar për rastin është identifikuar B.H., rreth 40 vjeç, po ashtu nga Zlipotoku, i cili ndodhet në arrati. Policia ka bërë të ditur se që nga mbrëmja e së hënës janë duke u zhvilluar veprime intensive për lokalizimin dhe arrestimin e tij.

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