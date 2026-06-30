Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Zlipotok të Dragashit, ku një 47-vjeçar ka humbur jetën pasi dyshohet se u godit me një mjet të mprehtë gjatë një rrahjeje.
Viktimë është Gazmen Tairovci, imam i këtij fshati.
Sipas policisë, më 29 qershor rreth orës 23:15, autoritetet janë njoftuar se në fshat kishte shpërthyer një konflikt mes disa personave. Me të mbërritur në vendin e ngjarjes, patrulla policore ka gjetur viktimën të shtrirë në tokë me lëndime që dyshohet se i ishin shkaktuar me thikë.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Byqyti për Klankosova.tv tha se ekipi mjekësor i QKMF-së në Dragash ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, por mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës, rreth 47 vjeç.
Si i dyshuar për rastin është identifikuar B.H., rreth 40 vjeç, po ashtu nga Zlipotoku, i cili ndodhet në arrati. Policia ka bërë të ditur se që nga mbrëmja e së hënës janë duke u zhvilluar veprime intensive për lokalizimin dhe arrestimin e tij.
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