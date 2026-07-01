LajmeSiguri

Kërkohet paraburgim ndaj dy të dyshuarve për rastin e vrasjes së imamit në Zlipotok të Dragashit

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka paraqitur kërkesë në Gjykata Themelore në Prizren për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të pandehurve B.H. dhe I.H., lidhur me rastin e vrasjes së rëndë në fshatin Zlipotok të Komuna e Dragashit.

Sipas kërkesës së Prokurorisë, i pandehuri B.H. dyshohet se më 29 qershor 2026, rreth orës 23:00, në fshatin Zlipotok, ka privuar nga jeta viktimën G.T., pas një mosmarrëveshjeje të mëhershme lidhur me shfrytëzimin e një prone (livadhi).

“I pandehuri B.H., me dashje ka privuar nga jeta tani të ndjerin G.T., duke i shkaktuar lëndime me mjet të mprehtë (thikë), si pasojë e të cilave viktima ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes”, thuhet në kërkesën e Prokurorisë.

Ndërkaq, i pandehuri I.H., babai i të dyshuarit kryesor, dyshohet se nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për t’i ofruar ndihmë viktimës, ndonëse ka qenë në afërsi të vendit të ngjarjes dhe ka pasur mundësi të veprojë pa rrezikuar veten apo të tjerët.

Sipas Prokurorisë, me këto veprime, B.H. dyshohet për veprën penale “Vrasja e rëndë”, ndërsa I.H. për veprën penale “Mosdhënia e ndihmës”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Prokuroria Themelore në Prizren ka theksuar se mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit dhe forcimin e sundimit të ligjit, duke vazhduar procedurat ligjore ndaj të gjithë të dyshuarve./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zafir Berisha: Elbasan Shoshaj la gjurmë në rrugëtimin drejt lirisë së Kosovës
Next article
Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Më Shumë

Lajme

Prizreni hap oborret e pesë shkollave për parkim falas gjatë sezonit veror

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se, nga dita e sotme deri më 23 gusht 2026, do të lejohet hyrja dhe shfrytëzimi pa pagesë i...
Lajme

Personi që goditi me veturë për vdekje policin në kufi është 28-vjeçar

Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në afërsi të pikë-kalimit kufitar në Vërmicë, ka ndodhur një aksident trafiku me pasojë vdekjen e...

Universiteti i Prishtinës hap konkursin për pranimin e studentëve për vitin akademik 2026/2027

Haziz Hodaj kërkon ndaljen e përçarjeve në LDK: Energjia të drejtohet te bashkimi, jo te akuzat

Kuvendi i Prizrenit miraton ndarjen e Çmimit të Lirisë “Remzi Ademaj” për Adem Demaçin

Tragjike, vdes polici pasi goditet nga vetura në pikën kufitare të Morinës

Thirret protestë kundër pagesës në rrugën Prizren–Prevallë: “Bashkë për interesin e përbashkët”

Granit Xhaka arrin marrëveshje me Chelsean?

Arrestohet edhe babai i të dyshuarit për vrasjen e imamit në Dragash

Amarildo Bakaj demolon Ivanoviqin – fitore me nokaut në raundin e dytë

Oborret e shkollave në Dragash kthehen në parkingje falas gjatë verës

Rahoveci dhe Xaghra e Maltës zyrtarizojnë marrëveshjen e binjakëzimit

Vrasja në Zlipotok të Dragashit: Viktimë imami i fshatit

Flamur Gashi rikthehet te Liria, firmos kontratë trevjeçare

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

16-vjeçari Amar Bajraktari promovohet në ekipin senior të Prizrenit

Lajmet e Fundit