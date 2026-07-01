Sport

Kapiteni Fitim Susuri vazhdon me Lirinë edhe për dy vite

By admin

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me kapitenin Fitim Susuri, i cili ka rinovuar kontratën me klubin edhe për dy vitet e ardhshme.

Klubi bardhezi e cilësoi Susurin si një lider brenda dhe jashtë fushës, duke vlerësuar rolin e tij në skuadër dhe kontributin e vazhdueshëm në fanellën e Lirisë.

“Lider në fushë dhe jashtë saj, Fitimi do të vazhdojë të udhëheqë ekipin bardhezi me përkushtimin dhe eksperiencën e tij”, thuhet në njoftimin e klubit.

Me këtë rinovim, kapiteni do të mbetet pjesë e projektit të Lirisë, duke vazhduar të udhëheqë skuadrën edhe në dy sezonet e ardhshme./PrizrenPress.com/

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