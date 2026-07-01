Kapiteni Fitim Susuri vazhdon me Lirinë edhe për dy vite

Liria ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me kapitenin Fitim Susuri, i cili ka rinovuar kontratën me klubin edhe për dy vitet e ardhshme.
Klubi bardhezi e cilësoi Susurin si një lider brenda dhe jashtë fushës, duke vlerësuar rolin e tij në skuadër dhe kontributin e vazhdueshëm në fanellën e Lirisë.
“Lider në fushë dhe jashtë saj, Fitimi do të vazhdojë të udhëheqë ekipin bardhezi me përkushtimin dhe eksperiencën e tij”, thuhet në njoftimin e klubit.
Me këtë rinovim, kapiteni do të mbetet pjesë e projektit të Lirisë, duke vazhduar të udhëheqë skuadrën edhe në dy sezonet e ardhshme./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren