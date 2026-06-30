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“U godit 5 herë me thikë në shpinë”, konflikti për pronë dyshohet se çoi në vrasjen e imamit në Dragash

By admin

Imami i fshatit Zlipotok të Dragashit, Gazmen Tairovci dyshohet se është therur për vdekje për shkak të një prone, konkretisht për prerjen e barit që i takonte të dyshuarit, Beshir Hamza.

viktima është goditur më shumë se pesë herë me thikë në shpinë. Ajo bëri të ditur se në vendin e ngjarjes ka qenë i pranishëm edhe mjeku kujdestar, i cili është nga i njëjti fshat, ndërsa nuk është dërguar ekip nga QKMF.

Kjo është konfirmuar edhe nga drejtori i kësaj qendre, i cili ka sqaruar se mjeku, si bashkëfshatar i viktimës, ka dalë në vendngjarje dhe ka konstatuar vdekjen.

“Sipas informacioneve të raportuara, konflikti dyshohet se ka ndodhur për shkak të pronës, konkretisht për prerjen e barit (kositjen), që i takonte dorasit Hamza, por që dyshohet se ishte prerë nga imami, pasi ishte paralajmëruar të mos e bënte më”.

Viktima humbi jetën si pasojë e goditjeve me thikë, ndërsa i dyshuari, i cili ishte në arrati, është arrestuar nga Policia e Kosovës pas një aksioni të gjerë kërkimi. Derisa, thika nuk është gjetur.

Për rastin janë deklaruar edhe nga Këshilli i Bashkësisë Islame, të cilët kanë theksuar se, sipas informacioneve që posedojnë, ngjarja nuk lidhet me veprimtarinë apo detyrën e viktimës si imam./Klan Kosova

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