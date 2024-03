Abdixhiku nga Prizreni kërkon rindërtimin e besimit të LDK-së

Është shënuar 34 vjetori i themelimit të LDK-së në Prizren.

Kryetari i këtij subjekti politik, Lumir Abdixhiku, ka ftuar të gjithë që t’i bashkohen LDK-së.

“Ditën përfunduam në Prizrenin e Lidhjes, në një takim tjetër madhështor, në shënim të 34 vjetorit të themelimit të degës sonë këtu. Urova kryetarin e degës Dritonin, dhe gjithë anëtarësinë tonë në këtë datë të shënuar historike”, shkruan Abdixhiku në Facebook.

“Sot, nga këtu në Prizren e gjithandej Kosovës ju ftoj të rindërtoni besimin në Lidhjen Demokratike. Dyert tona janë të hapura për çdo të djathtë. Gjatë tre viteve të fundit kemi punuar mjaftë për të bërë secilin bashkë!”

“E shkuara jonë është lavdishme. Është e papërseritshme. Ajo sot na shërben si dritë ndriçimi në rrugën e pa shkruar përpara. E ardhmja jonë është e papërcaktuar. Ajo mund të shkruhet si vazhdimësi e një të shkuare të lavdishme, por mund të shkruhet edhe si një përmbysje e palavdishme.”

“Unë zgjedh të ardhmen e ndritshme. Atë që varet nga ne. Atë që vazhdon rrugën tonë identitare, të një shtetit të pavarur e sovran, të anëtarësuar në NATO dhe BE, e me miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

“Prizreni, duhet të zgjedhë këtë rrugë; si paraprirje e një ngritje rugoviste gjithëkombëtare, si një vulë e padiskutueshme e fitores sonë të madhe!Le të bëhemi bashkë. Le të qëndrojmë krah njëri tjetrit. Le t’i japim vetes një familje të fortë politike, e t’i japim Kosovës, fëmijëve tanë e gjeneratave të tjera, një të ardhme euroatlantike”.

