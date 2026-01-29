6.9 C
Arrestimi i kryesuesit të KKZ-së në Prizren, avokati Gjini: Veprim i paligjshëm

By admin

Kryesuesi i KKZ-së në Prizren ndalohet për intervistim, mbrojtja pretendon shkelje ligjore
Kryesuesi i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, Nysret Bytyqi është arrestuar dhe po intervistohet nga Prokuroria në lidhje me manipulimin e votave në këtë komunë.

Avokati Blend Gjini, për KALLXO.com e ka konsideruar të jashtëligjshëm arrestimin e tij.Kjo për shkak se sipas avokatit, nuk ka pasur ankesa drejtuar Bytyqit nga asnjëra nga partitë politike gjatë procesit të numërimit të votave në Qendrën Komunale të Numërimit.

“Sot në ora 10 të mëngjesit kemi pasur deklaratën me dhënë në Polici, domethënë ky si kryetar sepse ka qenë përgjegjë kryesor për këto zgjedhje prej KKZ-së. Domethënë për shkak të mosveprimit të tij që i ka parë këto parregullësi, nuk ka vepruar, nuk ka reaguar. E ndërkohë klienti im asnjë ankesë nuk ka pasur nga subjektet politike, qoftë PDK-ja, AAK-ja, LDK-ja, Vetëvendosje”- ka thënë Gjini, duke shtuar se Bytyqi po paragjykohet si kryetar i KKZ-së.

Sipas tij, për shkak të kësaj edhe i mbrojturi i tij është arrestuar.“Po presim edhe pak, po unë e mendoj si avokat që përfaqësoj këtë kryetarin e KKZ-së, është arrestimi i kundërligëm se asnjë nga subjektet politike nuk është ankuar për ndonjë paregull”- tha tutje Gjini.

Për shkak të manipulimit me vota në Prizren, janë lëshuar 109 vendime për ndalime 48 orëshe nga Prokuroria Themelore e Prizrenit.

Ndaj 23 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji.Kjo Prokurori gjatë 29.01.2026 ka njoftuar se po vazhdon hetimet për grupin e dytë të të dyshuarve.

