Arrestohet në Malishevë një shtetas i Shqipërisë, dyshohet për kultivim të bimëve narkotike

By admin

I dyshuari i cilipo kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar është kapur të enjten në Shqipëri.

“Fsh. Panorc, Malishevë/ 21.06.2024-05:00.Lidhur me rastin është raportuar se bazuar në urdhër arrestin  ndërkombëtar  me 28.01.2026 në Republikë të Shqipërisë nga zyrtarët e ILEC-ut është arrestuar i kërkuari/dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policor, transmeton Klankosova.tv.

Rasti është inicuar si “Kultivim i bimës së hashashit, shkurrës-kokainës”.

KFOR-i organizon konferencë me studentët nga Venediku dhe Universiteti i Prizrenit
Rinumërimi nxjerr në pah vjedhje edhe në Rahovec, kandidati i VV-së me 401 vota më pak

