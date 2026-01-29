Arrestohet në Malishevë një shtetas i Shqipërisë, dyshohet për kultivim të bimëve narkotike

I dyshuari i cilipo kërkohej me urdhërarrest ndërkombëtar është kapur të enjten në Shqipëri.
“Fsh. Panorc, Malishevë/ 21.06.2024-05:00.Lidhur me rastin është raportuar se bazuar në urdhër arrestin ndërkombëtar me 28.01.2026 në Republikë të Shqipërisë nga zyrtarët e ILEC-ut është arrestuar i kërkuari/dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policor, transmeton Klankosova.tv.
Rasti është inicuar si “Kultivim i bimës së hashashit, shkurrës-kokainës”.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren