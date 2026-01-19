-1.5 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Kulture

Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

By admin

Ka dalë nga shtypi libri “Ditari i kohës nën pushtim – Refleksion mbi jetën dhe vdekjen”, pjesa e tretë, i autorit Murat V. Gashi.

Vepra përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në prozën bashkëkohore shqipe, duke sjellë një rrëfim me vlerë letrare dhe dëshmuese, të ndërtuar mbi përvojën jetësore dhe kujtesën historike.

Libri shpalos një kronikë letrare dhe njerëzore të një kohe të rëndë historike, ku jeta dhe vdekja ndërthuren në përditshmërinë e individit dhe familjes shqiptare. Përmes një gjuhe të qartë, emocionale dhe meditative, autori pasqyron realitetin e Kosovës nën okupim, varfërinë, pasigurinë dhe frikën e përhershme, duke theksuar njëkohësisht qëndresën morale dhe shpirtërore të njeriut të zakonshëm.

Në qendër të veprës qëndron familja shqiptare dhe njeriu i thjeshtë – prindërit, fëmijët, arsimtarët dhe qytetarët – të cilët përballen me mungesa të mëdha materiale dhe rrezik të vazhdueshëm, pa e humbur besimin në jetë, në dije dhe në liri. Këto figura ndërtohen me ndjeshmëri dhe realizëm, duke i dhënë rrëfimit autenticitet dhe forcë emocionale.

Pjesa e tretë e “Ditarit të kohës nën pushtim” vjen si vazhdim i një cikli letrar që dokumenton përjetimet individuale dhe kolektive të një periudhe të dhimbshme historike, duke ruajtur kujtesën dhe vlerat njerëzore përmes fjalës së shkruar.

Libri është botuar nga shtëpia botuese “Fidani” në Prizren.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje
Next article
Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Më Shumë

Sport

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Mesfushori i Augsburgut, Elvis Rexhbeçaj, e ka regjistruar golin e parë këtë edicion në Bundesligën gjermane. Rexhbeçaj shënoi gol në barazimin 2:2 të Augsburgut në...
Lajme

Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku është ndarë nga jeta një zyrtar i Gjykatës Themelore, mëson Gazeta Sinjali. Viktima është Trimor...

Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

Roberto Bakaj triumfon përsëri, ruan rekord perfekt 16-0 në boksin profesionist

A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Pas Roberto-s edhe Amarildo Bakaj fiton meçin/ Boksieri shqiptar e mposht kundërshtarin italian

Sot ditëlindja e themeluesit të shtetit shqiptar, Ismail Qemali

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Bamforth vazhdon me super paraqitje, shpallet MVP

Prizreni përkujton viktimat e gjenocidit serb me ndezje qirinjsh në “Shadërvan”

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne