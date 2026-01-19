Doli nga shtypi pjesa e tretë e librit “Ditari i kohës nën pushtim” i shkrimtarit Murat V. Gashit

Ka dalë nga shtypi libri “Ditari i kohës nën pushtim – Refleksion mbi jetën dhe vdekjen”, pjesa e tretë, i autorit Murat V. Gashi.
Vepra përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në prozën bashkëkohore shqipe, duke sjellë një rrëfim me vlerë letrare dhe dëshmuese, të ndërtuar mbi përvojën jetësore dhe kujtesën historike.
Libri shpalos një kronikë letrare dhe njerëzore të një kohe të rëndë historike, ku jeta dhe vdekja ndërthuren në përditshmërinë e individit dhe familjes shqiptare. Përmes një gjuhe të qartë, emocionale dhe meditative, autori pasqyron realitetin e Kosovës nën okupim, varfërinë, pasigurinë dhe frikën e përhershme, duke theksuar njëkohësisht qëndresën morale dhe shpirtërore të njeriut të zakonshëm.
Në qendër të veprës qëndron familja shqiptare dhe njeriu i thjeshtë – prindërit, fëmijët, arsimtarët dhe qytetarët – të cilët përballen me mungesa të mëdha materiale dhe rrezik të vazhdueshëm, pa e humbur besimin në jetë, në dije dhe në liri. Këto figura ndërtohen me ndjeshmëri dhe realizëm, duke i dhënë rrëfimit autenticitet dhe forcë emocionale.
Pjesa e tretë e “Ditarit të kohës nën pushtim” vjen si vazhdim i një cikli letrar që dokumenton përjetimet individuale dhe kolektive të një periudhe të dhimbshme historike, duke ruajtur kujtesën dhe vlerat njerëzore përmes fjalës së shkruar.
Libri është botuar nga shtëpia botuese “Fidani” në Prizren.
