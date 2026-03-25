Donacion i ri për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka pranuar një donacion të ri me pajisje mjekësore, i cili pritet të ndikojë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët.
Sipas njoftimit të komunës, donacioni përfshin shtretër, joga ortopedike, karroca për pacientë dhe pajisje të tjera ndihmëse, të cilat do të vendosen në institucionet shëndetësore të komunës.
“Këto pajisje do të kontribuojnë në përmirësimin e shërbimeve shëndetësore dhe krijimin e kushteve më të mira për pacientët në QKMF, QMF dhe AMF ‘Dr. Fahredin Hoti’ në Rahovec”, thuhet në njoftimin e Komunës së Rahovecit./PrizrenPress.com/
Marketing
