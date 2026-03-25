15.4 C
Prizren
E mërkurë, 25 Mars, 2026
type here...

FokusKulture

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

By admin

Ambasada e Hungarisë në Kosovo, në bashkëpunim me Komunën e Prizren, organizoi mbrëmë ekspozitën fotografike “Veprat osmane në Hungari” në Galerinë e Shtëpisë së Kulturës Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha”.

Ekspozita u hap nga kryetari i komunës, Shaqir Totaj, dhe ambasadori hungarez në Kosovë, László Dux, në praninë e Konsullit të Përgjithshëm të Republikës së Turkey në Prizren, Fatih Topçu, si dhe të mysafirëve dhe pjesëmarrësve të tjerë.

Ekspozita paraqet monumente të periudhës osmane në Hungari përmes fotografive të fotografit Béla Fazekas. Ajo është prezantuar më herët edhe në Islamabad, Tetovo dhe Gostivar.

Ndër monumentet e paraqitura spikat edhe Tyrbja e Gyl Babës, e cila konsiderohet një qendër e rëndësishme kulturore dhe një urë bashkëpunimi ndërmjet Hungarisë dhe Turqisë./PrizrenPress.com/

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne