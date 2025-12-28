6.8 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

By admin

Fletëvotime me shenja në hapësirat e numrave të kandidatëve, janë hasur në një vendvotim në Rahovec.

Sipas raportimeve që kanë ardhur në adresë të gazetës online Reporteri.net, bëhet fjalë për qendrën e votimit në shkollën “Isa Boletini” në Rahovec.

Në fletëvotimin më poshtë mund të shihen se numrat e disa kandidatëve janë shënjuar me pika apo viza të vogla.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë
Next article
Përveç Dragobilit edhe Astrazupi i Malishevës me mungesë të rrymës

Më Shumë

Fokus

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Një vjedhje e rëndë ka ndodhur pasditen e djeshme në fshatin Dubravë të Suharekës. Siç edhe bëhet e ditur në raportin e Policisë, ankuesi ka...
Fokus

Gjyqtarja Diora Bajrami emërohet nënkryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), në vazhdimin e mbledhjes së 357-të, ka caktuar Diora Bajramin në pozitën e nënkryetares së Gjykatës Themelore në Prizren. “Bazuar...

Vërmicë/ Tentoi të jepte ryshfet, përfundoi në pranga

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Shi dhe borë sot

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Krishtlindja shënohet me mesazhe paqeje dhe përgjegjësie shoqërore

Pjesëmarrje e ulët në votime në orët e para në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne