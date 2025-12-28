Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

Në Dragobil të Malishevës janë evidentuar telashe me energinë elektrike gjatë procesit të sotëm të votimin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Menaxheri i kësaj qendre, Arianit Paçari ka treguar se çfarë po ndodhë në këtë Qendër të Votimit shkaku rrymës.
Ai tha se, problem qëndron tek njëra fazë e energjisë./Klan Kosova
