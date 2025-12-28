6.8 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

By admin

 

Në Dragobil të Malishevës janë evidentuar telashe me energinë elektrike gjatë procesit të sotëm të votimin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Menaxheri i kësaj qendre, Arianit Paçari ka treguar se çfarë po ndodhë në këtë Qendër të Votimit shkaku  rrymës.

Ai tha se, problem qëndron tek njëra fazë e energjisë./Klan Kosova

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Plagosja në Duhël të Suharekës, pesë të arrestuar
Next article
Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

Më Shumë

Lajme

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Prizreni vazhdon të përballet me krizë energjetike.   Mbrëmjen e së martës, si pasojë e mbingarkesës përkundër intervenimeve në disa zona, në lagjet “Bajram Curri” dhe...
Lajme

Shi dhe borë sot

Mbi vendin tonë, të enjten parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët, me reshje shiu dhe bore. Si pasojë e ndryshimit të situatës meteorologjike, Instituti...

Egzon Gjuka shpallet ‘Sportisti i Vitit 2025’ në Rahovec

Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Kriza e furnizimit me rrymë në Suharekë, Muharremaj apel qytetarëve: Nuk është problemi te kryetari i komunës

“Gjendje alarmante”, Totaj: Lagjet në Prizren kanë mbetur pa rrymë që 2-3 ditë

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

“Emrin tënd e përjetësova” – publikohet kënga kushtuar Komandant Drinit nga tenori Kastriot Tusha

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Limaj në Prizren: “Çeliku i luftës” viziton “Çelikun e paqes” (VIDEO)

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Një person arratiset përkohësisht nga dhomat e ndalimit në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne