7.9 C
Prizren
E diel, 30 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

By admin

Të dielen parashihet të mbajë mot i vranët.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-4m/s.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë
Next article
Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Më Shumë

Lajme

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit "Prim.Dr. Daut Mustafa" ka filluar renovimin e plotë të Njësisë së Patologjisë dhe Morgut, që shtrihet në një hapësirë...
Lajme

Vendosen pllakat përkujtimore në Ngucat të Malishevës në nder të sakrificës për liri

Në nder të Ditës së Flamurit, ditëlindjes së Komandant Adem Jasharit dhe daljes publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sot në fshatin Ngucat të...

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Zgjedhjet interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze mes Kurtit e Hamzës

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne