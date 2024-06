Fury thotë se do ta nokautojë Usykyn në revansh, mohon se është mundur nga ai

Ai thotë se ai duhet të nokautojë boksierin ukrainas në revanshin e tyre.

Boksieri britanik humbi me një vendim të ndarë më 18 maj me dy gjyqtarë që shënuan 115-112 dhe 114-113 për Usyk dhe gjyqtari i tretë shënoi 114-113 për Furyn.

Uysk mori rripin e tij WBC për t’u bërë kampioni i padiskutueshëm i peshave të rënda të botës, por Fury gjithmonë ka thënë se ai e fitoi luftën.

Një revansh është planifikuar për 21 dhjetor në Arabinë Saudite, shkruan The Mirror.

“Ishte në fakt shumë më e lehtë nga sa mendoja se do të ishte, lufta me Uysk, shumë më e lehtë. Njerëzit thoshin se ai është një njeri i vështirë për t’u goditur, por unë po e ndeza me kombinime tre dhe katër grushta, duke qeshur me të. Problemi im në atë luftë ishte ndoshta se u argëtova shumë, ishte shumë e lehtë”, tha Fury.

“Dhe unë u kam dhënë gjithmonë gishtin e mesit dhe tani më është kthyer mua. Por megjithatë, më pëlqeu, gjithçka ishte mirë. Merre veten mirë – dëgjoj se ai ka një nofull të thyer dhe gropë të syrit, kështu që shërohu dhe do të shihemi në dhjetor për një ekstravagancë Krishtlindjesh në Arabinë Saudite”, shtoi ai.

