5.8 C
Prizren
E mërkurë, 17 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

By admin

Një trup i pajetë është gjetur para pak çastesh në qytetin e Prizrenit.

Sipas informacioneve të para të Insajderi, dyshohet se vdekja e viktimës është shkaktuar nga arma e zjarrit.

Deri më tani nuk dihet nëse rasti lidhet me vetëvrasje apo me vrasje.

Insajderi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë detaje lidhur me rastin, mirëpo deri në këto momente nuk ka pasur përgjigje zyrtare.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren
Next article
PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Më Shumë

Fokus

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ”Ibrahim Rugova”. Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni plus në aksident janë përfshirë...
Lajme

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Policia  në Prizren ka arrestuar një person të dyshuar, pasi gjatë kontrollit tek i njëjti janë gjetur dhe konfiskuar substanca që dyshohet se janë...

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

Hapet zyra e re e Postës së Kosovës në Dragash

Liria e mbyll vitin me fitore ndaj Drinit të Bardhë

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Selman Sokoli, kandidati i Vetëvendosjes që duhet të votohet për deputet në zgjedhje e 28 dhjetorit

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

Këto janë dy viktimat që mbetën të vdekura nga aksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”, njëra ishte eksperte e njohur e ekonomisë

Kandidatët e LDK-së për deputetë vizitojnë Kullën e Cikajve në Gjonaj të Hasit

Vdes ish-luftëtari i UÇK-së, Ilir Morina nga Malësia e Vogël e Rahovecit

Rahoveci pret Pejën

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësues të KFOR-it zviceran

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne