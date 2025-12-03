Kryetari I Prizrenit Shaqir Totaj ka pritur delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave
Gjatë takimit u diskutua për koordinimin e projekteve në sektorin e ujërave të zeza dhe për mundësitë e avancimit të shërbimeve infrastrukturore për qytetarët e Prizrenit.
Një nga temat kryesore ishte projekti për rehabilitimin dhe modernizimin e deponisë së mbeturinave në Landovicë, i cili përfshin nxjerrjen e gazit dhe trajtimin e ujërave të ndotura. Projekti aktualisht ndodhet në fazën e dizajnimit.
Kryetari Totaj shprehu mbështetjen e komunës për realizimin e këtyre investimeve, duke theksuar se përmirësimi i shërbimeve publike mbetet prioritet.
“Komuna e Prizrenit do ta vazhdojë mbështetjen për ndërmarrjet publike, me synim krijimin e një mjedisi më të pastër dhe më të shëndetshëm për të gjithë qytetarët”, deklaroi ai.
