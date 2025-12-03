6.4 C
Prizren
E mërkurë, 3 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

By admin

Sot, në mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Malishevës, dhanë betimin Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, si dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal.

Të zgjedhurit nënshkruan edhe deklaratat zyrtare të betimit, raporton PrizrenPress.

Pas ceremonisë, Kastrati falënderoi qytetarët për besimin e dhënë për mandatin e ri.

“Do të punoj dhe angazhohem pa dallim për të gjithë banorët e Malishevës. Jam kryetar i të gjithëve, pa asnjë dallim”, theksoi ai.

Kastrati rikujtoi projektet e realizuara gjatë katër viteve të fundit, duke veçuar projektin transformues “Malisheva urbane”.

“Ky projekt ka qenë një ndër më të rëndësishmit për qytetin dhe do të vazhdojë me faza të reja, duke u shtrirë edhe në zonat rurale”, shtoi ai.

Kryetari Kastrati gjithashtu u zotua për vazhdimësi në përmirësimin e infrastrukturës, shëndetësisë, arsimit, rinisë, kulturës, sportit dhe bujqësisë, duke e konsideruar mbështetjen e qytetarëve si përgjegjësi për katër vitet e ardhshme.

Në përmbyllje të ceremonisë, kryetari dhe anëtarët e Kuvendit bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Malishevë dhe Kleçkë, duke nderuar sakrificën dhe kontributin e tyre për lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave
Next article
KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

Më Shumë

Fokus

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj nëntë personave lidhur me rastin e zbulimit të laboratorit të drogës në një banesë në Prizren...
Fokus

Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

Në shënim të Ditës së Flamurit kombëtar, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nisi ditën me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, së bashku...

P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mblidhet më 10 dhjetor

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne