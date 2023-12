Lavdërohet Totaj

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, e ka vlerësuar të suksesshëm vitin 2023.

Sipas tij, gjatë këtij viti janë realizuar shumë projekte.

” Përmirësimi i jetës së banorëve të Komunës së Prizrenit është prioritet absolut i qeverisjes aktuale lokale”, tha Totaj, në takimin e fundvitit me qytetarët.

“Puna e qeverisjes lokale është punë ekipore dhe e kemi bërë vazhdimisht në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët. Po e përmbyllim edhe një vit të suksesshëm, një rrugëtim me sfida e kënaqësi, me ç’rast dua të ju falënderoj për mbështetjen nga kur filluam, para dy vjetësh, dhe po vazhdojmë udhëtimin për zhvillimin e Komunës sonë. Ditë edhe më të mira na presin më 2024!”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/