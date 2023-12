Sot në Kosovë do të mbizotërojë mot i vranët por me intervale të shkurtra me diell.

“Mot i vranët dhe me intervale të shkurta me diell”, thotë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

“Në mëngjes do të ketë ngrica të dobëta të cilat mund të vështirësojnë qarkullimin normal të pjesëmarrësve në komunikacion, prandaj këshillohet për kujdes të shtuar”.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri -2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius”.