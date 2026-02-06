8.2 C
Prizren
E premte, 6 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

By admin

Fshati Ratkoc në Komunën e Rahovecit organizoi edhe këtë vit aksionin vjetor të dhurimit vullnetar të gjakut, i cili mbush 22 vite traditë. Ky aksion iu dedikua nismëtarit të tij, Mehmet Hoti – Baca Met, i cili ndërroi jetë vitin e kaluar.

Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzion të Gjakut i ndau mirënjohje post mortum për kontributin e tij të çmuar në promovimin e humanizmit dhe solidaritetit, raporton PrizrenPress.

Aksioni u shoqërua me pjesëmarrje të madhe të dhuruesve vullnetarë, duke dëshmuar gatishmërinë e komunitetit për t’i dalë në ndihmë pacientëve në nevojë për gjak dhe produkte të gjakut. Në këtë iniciativë u përfshi edhe kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili dhuroi gjak për të mbështetur këtë nismë fisnike.

Një pjesë e stafit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut gjithashtu iu bashkua aksionit, duke dhënë shembull të përkushtimit dhe solidaritetit humanitar.

“Faleminderit të gjithë dhuruesve, organizatorëve dhe komunitetit për kontributin dhe mbështetjen e vazhdueshme në këtë aksion humanitar”, thuhet në njoftimin e  Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit
Next article
Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Më Shumë

Fokus

Damka: Parimi kryesor i KDTP-së është përfaqësimi i fortë dhe i drejtë në Kuvend

Kryetari i Partisë Demokratike Turke të Kosovës (KDTP), Fikrim Damka ka reaguar pas rezultateve zyrtare të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor (MSK). Damka përmes një...
Fokus

Manipulimi me vota/ Një muaj paraburgim edhe për pesë të dyshuar në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar të premten masën e paraburgimit prej një muaji për pesë persona të dyshuar për manipulime me vota në...

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Policia ndalon një të ri në Prizren, i gjendet substancë narkotike gjatë kontrollit

Rritja e kapaciteteve ujore në Prizren, takim koordinues për projektin e Vermicës

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Universiteti i Prizrenit nderon ish-rektorin Zahadin Shemsedini|Video

Dominim total: Bashkimi i pamëshirshëm ndaj Trepçës

Kosova një hap nga Botërori – Sot hidhet shorti i fazës së tretë

Ka nisur vaksinimi dhe kontrolli pranveror i bagëtive në Rahovec

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Kryetari i Rahovecit priti nxënësit e përfshirë në projektin për mendimin kritik dhe angazhimin qytetar

Shuhet në moshën 82-vjeçare aktori i mirënjohur Fitim Makashi, babai i këngëtarit Redon Makashi

Dardan Cena në garë për medaljen e bronztë në Sofia European Open 2026

Shitja e therja ilegale e kafshëve, AUV paralajmëron masa ndëshkuese

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne