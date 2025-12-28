6.8 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Plagosja në Duhël të Suharekës, pesë të arrestuar

By admin

Pesë persona janë arrestuar si të dyshuar për një rastin e plagosjes që ndodhi dje në fshatin Duhël të Suharekës.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.

Si prova materiale është sekuestruar një pistoletë me shtatë fishekë, ndërsa rasti është duke u trajtuar në procedurë hetimore, transmeton Klankosova.tv.

Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive ende të panjohura, ku pas një përleshjeje fizike, një person është plagosur me armë zjarri dhe ka pranuar trajtim mjekësor.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia shqipton 1,506 tiketa dhe arreston 41 persona
Next article
Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

Më Shumë

Fokus

Shannon Shorter i bashkohet Bashkimit

Bashkimi ka zyrtarizuar sot afrimin e lojtarit amerikan Shannon Shorter. Lojtari me përvojë të gjatë ndërkombëtare pritet të sjellë forcë, stabilitet dhe lidership në repartin...
Lajme

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident i rëndë ka ndodhur para pak çastesh në autostradë, afër Suharekës. Një makinë është dëmtuar rëndë, ndërsa ende nuk dihen detaje tjera për...

Vazhdojnë punimet për ndërtimin e çerdhes së fëmijëve në Bresanë të Dragashit

Rrahje masive në Atmaxhë të Prizrenit

Reshjet e borës, Durmishi thotë se të gjithë operatorët janë aktivizuar për mirëmbajtjen e rrugëve

Zgjedhjet e parakohshme, KQZ: Procesi i votimit nisi me kohë

PDK-ja propozon Simir Krasniqin për Kryesues të Kuvendit Komunal të Prizrenit

Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

Rritja e konsumit të energjisë elektrike shkakton reduktime në Prizren

Gallapeni viziton shtëpinë e të moshuarve ‘Jetimat e Ballkanit’, ndan dhuratë për Halil Kastratin

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Dubravë të Suharekës, vjedhin para e stoli ari

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Pa pritje të gjata këtë mëngjes në pikat kufitare – maksimumi deri në 10 minuta për të hyrë në Kosovë

Egzon Gjuka e Tina Hetemi më të mirët e vitit

Babai në Prizren raporton se i është zhdukur djali

Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne