Plagosja në Duhël të Suharekës, pesë të arrestuar

Pesë persona janë arrestuar si të dyshuar për një rastin e plagosjes që ndodhi dje në fshatin Duhël të Suharekës.
Sipas raportit 24-orësh të policisë, pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Si prova materiale është sekuestruar një pistoletë me shtatë fishekë, ndërsa rasti është duke u trajtuar në procedurë hetimore, transmeton Klankosova.tv.
Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive ende të panjohura, ku pas një përleshjeje fizike, një person është plagosur me armë zjarri dhe ka pranuar trajtim mjekësor.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren