8.9 C
Prizren
E hënë, 26 Janar, 2026
type here...

Lajme

Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

By admin

Në mesin e komisionerëve të liruar nga masa e ndalimit në Prizren është edhe Blerta Bislimaj.

Lajmin për lirimin e Bislimajt e ka bërë të ditur për Gazetën Insajderi avokati i saj, Gent Gjini. Sot iu është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh 23 komisionerëve nga Gjykata Themelore në Prizren.

KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/1430800188460424

Ai tha se në këtë fazë nuk do të komentojë përmbajtjen e dosjes dhe detaje të procedurës hetimore, por kërkoi që hetimet të zhvillohen në mënyrë profesionale, të paanshme dhe në përputhje me ligjin, duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë.

Gjini tha më herët se klientja e tij, gjatë dhënies së deklaratës në polici dhe në procedurën paraprake, ka pohuar se është manipuluar dhe keqpërdorur nga politikanë, përmes ushtrimit të presionit. /Insajderi.org/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Avokati Qelaj: Klientët tanë mohojnë manipulimin e votave, procesi ishte i monitoruar me kamera
Next article
Fitorja e pestë radhazi e Yllit

Më Shumë

Lajme

E marte me ngrica dhe temperatura në minus

Të martën parashihet mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell.   Në orët e hershme të mëngjesit pritet të ketë mjegull dhe ngrica,...
Sport

Muqolli rikthehet te Rahoveci

Hendbollisti i Kombëtares së Kosovës, Jon Muqolli është rikthyer te Rahoveci pas aventurës në Emiratet e Bashkuara Arabe. KH Rahoveci, të martën ka njoftuar për...

Dallaveret me vota, ish-kryeprokurori i Prizrenit: Edhe KQZ-ja duhet të ketë përgjegjësi

Prizren: Një nga rastet më të rënda, drejtësia të jetë e kujdesshme

Derbi i madh, të dielën

Ryshfet për vota, komisioneri e zbulon vetë manipulimin në Prokurori

Familjarë e të afërm në mesin e 109 të arrestuarve për keqpërdorim të votave në Prizren

A do të intervistohen kandidatët për deputetë për manipulimin e votave? Flet kryeprokurori Kryeziu

Arrestimet për vota, Kryeziu vlerëson punën e Kryeprokurorit Petrit Kryeziu: Po bëhet shembull i funksionimit të institucionit

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Mbahet mbledhja e parë e ekipit drejtues të Komunës së Prizrenit

E rrahu nënën deri në vdekje, autori i krimit në Dragash u dënua tri herë për dhunë në familje

Agron Kuzhnini dhe bashkëshortja e tij, Vjollca Kuzhnini, japin dorëheqje nga AAK-ja në Prizren

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne