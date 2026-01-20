2.8 C
Nëna e Auron Thaqit kërkon burgim të përjetshëm për vrasësit e djalit të saj

By admin

Nesër mbahet seanca gjyqësore në Gjykatën Themelore në Prizren në rastin e vrasjes së 26-vjeçarit, Auron Thaqi, i cili humbi jetën pas therjes me thikë.

 

Nëna e Auronit, Esma, në emisionin “Kosova Today” tha se sot është prezente në studio, për të ndarë dhimbjen e djalit të saj, Auronit, transmeton Klankosova.tv.

“Unë si nëna e Auronit, e shprehu dhimbjen me popullin, dhe ata ta marrin dënimin e duhur sepse Auroni më nuk kthehet kurrë, por sado pak me ma lehtësu dhimbjen mua, le të marrin burg të përjetshëm”, tha zonja Esma në Klan Kosova.

Ajo tha se të akuzuarit shuan një jetë të një djali të ri në lule të rinisë, duke shtuar se e vranë në mënyrë mizore.

 

Enes Ay dhe Hajrullah Brcani, akuzohen për vrasjen e Auron Thaqit. Ekspertja e mjekësisë ligjore, Bergita Curri, kishte deklaruar në seancat paraprake se 26-vjeçari pati dy plagë, por, e para ishte fatale për të.

Ndërkohë, sipas Gjykatës “I pandehuri: E.A., me datë 06 korrik 2024, rreth orës 23:50, në Prizren, me anë të mjetit të rrezikshëm, i shkakton lëndim trupor personit tjetër dhe për pasojë shkakton vdekjen e tij, në atë mënyrë që paraprakisht takohen me viktimën A.Th., nga Prizreni me ç’rast viktima ia kërkon telefonin të pandehurit me qëllim që ta njoftojë shokun e tij – të pandehurin H.B., dhe pasi që ky i fundit vjen me veturën e tij në lokacionin në fjalë, i pandehuri ulet në ulësen e pasme të automjetit, derisa viktima në ulësen e përparme dhe pas një konfrontimi verbal me njëri – tjetrin, dalin nga vetura, me ç’rast i pandehuri me përdorimin e një mjeti të mprehtë, e godet viktimën në pjesën e përparme të këmbës (femurit) së djathtë të tij dhe largohet nga vendi i ngjarjes, ku për pasojë, viktima nga plagët e marra pasi fillimisht pranon ndihmën mjekësore pranë Qendrës Emergjente në Prizren, dërgohet më pas pranë QKUK-së në Prishtinë, ku edhe ndërron jetë si pasojë e plagëve dhe lëndimeve të pësuara”.

“Këso dore ka kryer veprën penale: Lëndimi i rëndë trupor (që ka rezultuar me vdekjen e një personi). I pandehuri: H.B., me datë 06 korrik 2024, rreth orës 23:55, në Prizren, nuk i ofron ndihmë personit jeta e të cilit ndodhej në rrezik të drejtpërdrejtë, edhe pse këtë ka mundur ta bëjë pa rrezik të madh për veten, në atë mënyrë që pasi ishte duke e bartur viktimën A.Th., në veturën e tij të markës ‘……….. me targa të regjistrit: ……….., duke e ditur se ky i fundit ishte plagosur rëndë me anë të mjetit të rrezikshëm nga i pandehuri E.A:, nuk e dërgon të njëjtin pranë ndonjë institucioni të kujdesit shëndetësor, por e nxjerrë nga vetura dhe e lë në rrugë – në afërsi të rrethit të lagjes ‘’Bazhdërhane’’ në Prizren dhe vazhdon rrugën me veturën e tij në drejtim të lagjes ‘’Ortakoll’’, ku si pasojë e plagëve dhe lëndimeve të pësuara viktima A.Th., ndërron jetë pranë QKUK-së në Prishtinë”

