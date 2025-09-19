23.4 C
Prizren
Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka zyrtarizuar sot emërimin e Msc. Osman Hajdarit në postin e Drejtorit Ekzekutiv.

Hajdari e ka pranuar detyrën nga Dr. Shefki Xharra, i cili prej 10 korrikut të këtij viti ka ushtruar funksionin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të këtij institucioni shëndetësor.

Ceremonia e pranim-dorëzimit është zhvilluar në ambientet e spitalit, ku u theksua rëndësia e vazhdimit të përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit dhe rajonit.

