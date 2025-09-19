Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Festivali tradicional i Suharekës, “Festari”, ka filluar më 15 shtator dhe do të mbyllet më 20 shtator, duke ofruar aktivitete kulturore dhe argëtuese për qytetarët.
Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”, duke e cilësuar këtë ngjarje si një udhëtim krenarie, gëzimi dhe bashkimi për qytetin.
Komuna e Suharekës thekson se festivali synon të pasurojë jetën kulturore të qytetit dhe të promovojë traditën, punën dhe vlerat e komunitetit. /
