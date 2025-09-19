23.4 C
Prizren
E premte, 19 Shtator, 2025
type here...

FokusKulture

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

By admin

Festivali tradicional i Suharekës, “Festari”, ka filluar më 15 shtator dhe do të mbyllet më 20 shtator, duke ofruar aktivitete kulturore dhe argëtuese për qytetarët.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”, duke e cilësuar këtë ngjarje si një udhëtim krenarie, gëzimi dhe bashkimi për qytetin.

Komuna e Suharekës thekson se festivali synon të pasurojë jetën kulturore të qytetit dhe të promovojë traditën, punën dhe vlerat e komunitetit. /

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Next article
Osman Hajdari merr detyrën e drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Prizren

Më Shumë

Sport

Kush është Erxhan Osmani që e shkatërroi Greqinë dhe dërgoi Turqinë në finale

Basketbollisti shqiptar, Erxhan Osmani është njëri nga emrat më të përfolur këtë verë, pasi ka befasuar të gjithë me nivelin e treguar në Eurobasket...
Lajme

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Gjatë ditës së enjte parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat pritet të lëvizin nga 7-27°C. “Moti ...

Një jetë e shpëtuar, një falënderim i përjetshëm: Historia e Burim Ninajt dhe mjekut të UÇK-së, Dr. Halil Cikaj

Emigrimi po zbraz klasat: 66 nxënës largohen nga Prizreni

Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma Socialdemokrate çel zyrtarisht fushatën zgjedhore në Prizren

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

Në muajin korrik kanë vdekur 876 persona në Kosovë

Prizren: 10 aktakuza kundër 16 personave

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Kryeshefi i ‘Hidroregjionit Jugor’ në Prizren demanton Totajn për ndërprerje të qëllimshme të ujit: E sugjeroj ta denoncojë rastin në organet e drejtësisë

LDK-ja në Rahovec premton mbështetje në bujqësi e zhvillim të agroturizmit

Policia konfiskon mbi 500 kg marihuanë në Suharekë

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne