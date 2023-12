Pep Guardiola zbulon planin për tu tërhequr nga futbolli

Pep Guardiola ka bërë shaka se ai do të tërhiqet nga drejtimi nëse skuadra e tij Manchester City fiton tripletën për një sezon të dytë radhazi.

City i shkroi emrin në librat e historisë në 2022-23 kur ata u bënë vetëm klubi i dytë anglez pas Manchester United që fitoi Premier League, FA Cup dhe Champions League në të njëjtin sezon.

Champions League ishte i vetmi trofe që i kishte shpëtuar në mënyrë të dhimbshme Man City, por Guardiola e drejtoi me sukses klubin drejt triumfit të tyre të parë ndonjëherë në kompeticionin më prestigjioz të klubeve në Evropë, falë një fitoreje 1-0 ndaj Inter-it në finale.

Guardiola tani ka fituar 15 trofe si trajner i Man City që kur iu bashkua klubit në verën e vitit 2016 dhe “Qytetarët” ende po ndjekin trofe të tjerë këtë sezon.

Man City tashmë është kualifikuar për në 16-shen e fundit të Champions League dhe ka një ndeshje të favorshme në raundin e tretë të FA Cup kundër Huddersfield Town për të pritur në janar, por ata kanë një betejë në duart e tyre për të ruajtur titullin e Premier League këtë sezon.

Në të vërtetë, “Qytetarët”, të cilët po përpiqen të fitojnë një kurorë rekord të katërt radhazi në Premier League, nuk kanë arritur të fitojnë secilën nga katër ndeshjet e fundit të ligës, me tre barazime radhazi të ndjekur nga një humbje 1-0 në Aston Villa të mërkurën.

Guardiola deklaroi para humbjes në “Villa Park” se skuadra e tij Man City “do të fitojë Premier League” këtë sezon, dhe megjithëse nuk kanë arritur ende në gjysmë të rrugës, kampionët në fuqi kanë rënë në vendin e katërt në tabelë dhe janë gjashtë pikë prapa lideri aktual Arsenal.

52-vjeçari është i vetëdijshëm për sfidat me të cilat përballet skuadra e tij në të gjitha garat dhe ka përsëritur se sa e vështirë është të konkurrosh për trofe në fronte të shumta në nivelin më të lartë.

Duke folur për “Amazon Prime” para ndeshjes me Villa-n, Guardiola tha: “Nëse fitojmë tripletën këtë sezon, unë do të tërhiqem. Kjo është e sigurt”.

“E di që është jashtëzakonisht e vështirë, sa skuadra të pabesueshme kanë qenë në Angli dhe vetëm një me Sir Alex Ferguson e ka bërë këtë dhe ne sezonin e kaluar”, vijoi ai.

Man City do të kërkojë të kthehet te fitorja kur të udhëtojë në “Kenilworth Road” për t’u përballur me Luton Town të dielën pasdite, përpara se të përballet me Crvena Zvezda-n e Beogradit në fazën e grupeve të Champions League tre ditë më vonë. https://albanianpost.com/pep-guardiola