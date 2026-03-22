Për 320 vende, mbi 1 mijë aplikantë në Forca e Sigurisë së Kosovës

Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në mbylljen e konkursit për pranimin e 320 ushtarëve të rinj në Forca e Sigurisë së Kosovës, interesimi i të rinjve vazhdon të rritet ndjeshëm. Në qendrat kryesore të vendit, përfshirë kryeqytetin, ekipet mobile të Forca e Sigurisë së Kosovës janë vendosur në terren për të informuar dhe inkurajuar të rinjtë që t’i bashkohen ushtrisë.
Nga Prishtina e në çdo qendër tjetër të vendit, prania e këtyre ekipeve mobile është sinjal i qartë se Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë ka hapur dyert për të rinjtë dhe të rejat që duan të bëhen pjesë e një misioni më të madh se vetja.
Kjo ndodh kur kanë mbetur më pak se 10 ditë deri në mbylljen e konkursit për ushtarë të rinj të Forca e Sigurisë së Kosovës. Interesimi, siç duket, është i madh.
“Është shumë entuziazmuese fakti që kemi një numër të lartë të aplikantëve. Deri më tani kemi mbi 1100 të rinj dhe të reja që duan t’i bashkohen FSK-së dhe, sigurisht, deri në mbylljen e konkursit presim që raporti të jetë 6 me 1, pra gjashtë persona për një vend në FSK”, tha Liridona Gashi, shefe e kabinetit, Ministria e Mbrojtjes.
Të interesuarit vazhdojnë të kenë kohë për të aplikuar, ndërkohë që zyrtarët e dikasterit të mbrojtjes thonë se interesimi është në rritje.
“Ka pasur rritje të interesimit, jo vetëm për shkak të rrethanave gjeopolitike dhe zhvillimeve në botë, por edhe për shkak të përmirësimit të mirëqenies së ushtarëve gjatë viteve. Gjithashtu, ushtarakët tanë kanë mundësi të shumta për shkollim jashtë vendit”, theksoi për RTK, Liridona Gashi, shefe e kabinetit, Ministria e Mbrojtjes.
Konkursi për rekrutimin e 320 ushtarëve të rinj në Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë i hapur deri më 27 mars. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, nga mosha 18 deri në 25 vjeç, të cilët kanë përfunduar shkollimin e mesëm.
