Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Pas më shumë se pesë vjetësh në proces gjyqësor, pritet që verdikti i shkallës së parë për katërshen e Ushtria Çlirimtare e Kosovës t’i japë fund një prej proceseve më të gjata dhe më të kontestuara. Një aktgjykim lirues, sipas njohësve të drejtësisë, do të forconte narrativën e luftës për liri dhe pavarësi të Kosovës.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Procesi i gjatë, i shoqëruar me ankesa për padrejtësi, po i afrohet përmbylljes. Me një vendim lirues, ekspertët vlerësojnë se do të hidhen poshtë pretendimet e Serbisë dhe aleatëve të saj kundër Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe popullit të Kosovës.

“Nëse aktgjykimi përfundimtar do të jetë lirues, padyshim që do të pastrohen në tërësi pretendimet e Rusisë, Serbisë dhe shteteve të tjera që e mbështesin pa kushte Serbinë. Do të bien poshtë të gjitha propagandat e bëra ndaj UÇK-së dhe ndaj popullit të Kosovës, veçanërisht ndaj shpalljes së pavarësisë, që vazhdojnë ende. Në anën tjetër, një dënim i zyrtarëve të Shtabit të Përgjithshëm do të ishte negativ në aspektin e politikës së jashtme dhe atë juridik, pasi Serbia përpiqet të shfrytëzojë çdo mekanizëm për të vënë në pikëpyetje legalitetin e shpalljes së pavarësisë dhe të UÇK-së”, theksoi Skënder Musa, avokat.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Në të kundërtën, nëse katërshja e UÇK-së lirohet nga akuzat, kjo do të ishte një fitore e madhe që do ta forconte narrativën për një luftë të drejtë dhe të pastër, për liri dhe pavarësi. Krimet në Kosovë i ka kryer vetëm Serbia, jo UÇK-ja. Ndërsa një aktgjykim dënues do të ishte fitore për Serbinë, e cila do ta përdorte këtë në arenën ndërkombëtare për të forcuar narrativën e saj se UÇK-ja ka kryer krime dhe se shteti i Kosovës është produkt i ndërhyrjes së NATO-s që ka mbështetur një organizatë që ka kryer krime”m tha Arbër Jashari, avokat.

Sipas tyre, një aktgjykim lirues do të dëshmonte se lufta e Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka qenë e drejtë dhe e orientuar drejt lirisë dhe pavarësisë./rtk

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

