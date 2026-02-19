10.8 C
Përballja e rivalëve të vjetër

Pas përfundimit të finales së Kupës së Kosovës, basketbolli elitar rikthehet në parket me ndeshjet e javës së 21-të në ProCredit Superliga.

Vëmendja kryesore e kësaj jave do të jetë në kryeqytet, ku do të zhvillohet derbi ndërmjet rivalëve të vjetër, Sigal Prishtina dhe Trepça. Përballja pritet të jetë e zjarrtë, duke pasur parasysh rivalitetin e kahershëm mes dy skuadrave dhe objektivat e tyre për kreun e tabelës.

Xhiroja hapet të premten me dy takime interesante: KB Peja përballet me KB Vëllaznimi, ndërsa KB Rahoveci do të presë në shtëpi Golden Eagle Ylli.

Të shtunën zhvillohen dy sfida të tjera, ku KB Bora përballet me KB Bashkimi, ndërsa mbrëmja kulmon me derbin e madh ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Trepçës./PrizrenPress.com/

Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve
Sonte derbi i madh në Rahovec, përballen pretendentët për titull

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Nga Musa Sabedini - Çdo hulumtim ka një mision, dhe çdo mision bart në vete një rrezik real. Ky përkufizim i thjeshtë mjafton për...
200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Në 18 vjetorin e pavarësisë, në Prishtinë sot do të mbahet marshi “Drejtësi, jo politikë” , i cili është organizuar nga platforma “Liria ka...

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Super ndeshjen në Prizren e fiton Bashkimi

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Helshani nis vizitën e parë zyrtare në QKMF të Malishevës

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

