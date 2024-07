Portugalia kalon në çerekfinale pas penalltive dramatike

Portugalia ka arritur të sigurojë kalimin në çerekfinale të Euro 2024 përballë Sllovenisë pas gjuajtjeve të penalltive.

120 minuta lojë në Frankfurt u mbyllën në barazim 0-0, ndërsa Cristiano Ronaldo humbi një penallti në minutën e 105-të.

Megjithatë, portugezët triumfuan në gjuajtjet e penalltive, me portierin Diogo Costa që priti tri gjuajtje të sllovakëve: Ilicic, Balkovec dhe Verbic. Për portugezët shënuan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes dhe Bernardo Silva, 3-0. Në çerekfinale portugezët do të përballen me Francën.

