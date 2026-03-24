Prizren/ Dorëzon armën e trashëguar në polici, iniciohet rast për posedim të paautorizuar

Një qytetar në Prizren është paraqitur vullnetarisht në stacionin policor dhe ka dorëzuar një armë zjarri, për të cilën dyshohet se ishte në posedim të paautorizuar.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Bëhet fjalë për M. G, i cili ka deklaruar se arma – një pistoletë e tipit “VZOR” – ishte blerë rreth 50 vite më parë nga vëllai i tij i ndjerë dhe më pas ishte trashëguar nga ai.
Sipas tij, arma nuk kishte leje dhe për këtë arsye ka vendosur ta dorëzojë në polici.
Në vendin e ngjarjes ka intervenuar njësia e krim-teknikës, e cila ka sekuestruar armën dhe një karikator.
Me udhëzim të Prokurorit të Shtetit, rasti është iniciuar për “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe po zhvillohet në procedurë të rregullt.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren