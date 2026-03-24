Mjet i pashpërthyer në Samadrexhë të Suharekës, zona nën kontroll policor

Të hënën është raportuar për një mjet të dyshuar shpërthyes.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:20 në fshatin Samadrexhë të Suharekës.

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Tutje bëhet e ditur se njësiti policor është në sigurim të vendit të ngjarjes derisa aty të dalin njësiti përkatës për ta trajtuar mjetin.

“Fsh. Samadrexhë, Suharekë / 23.03.2026 – 11:20. Është raportuar se është hasur një mjet i dyshuar shpërthyes. Njësiti policor është në sigurim të vendit të ngjarjes derisa aty të dalin njësitë përkatëse për ta trajtuar mjetin”, thuhet në raport.

