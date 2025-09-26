22.1 C
Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

By admin

Prizreni, i njohur si “kryeqyteti i dytë i Kosovës”, është një qytet ku historia, kultura dhe natyra bashkohen në një peizazh të jashtëzakonshëm. I vendosur buzë lumit Bistrica dhe nën hijen e Sharrit, ai është një nga qytetet më të vjetra në vend, me gjurmë që datojnë që nga antikiteti dhe një trashëgimi të pasur mesjetare.

Kalaja e Prizrenit, xhamia e Sinan Pashës, Kisha e Shën Shpëtimtarit dhe Manastiri i Shën Arqangelit tregojnë për një qytet ku bashkëjetojnë kultura dhe fe të ndryshme. Ura e Gurit, rrugicat me kalldrëm dhe shtëpitë tradicionale i japin qytetit një atmosferë të veçantë, ndërsa festivalet si “DokuFest” e kthejnë Prizrenin në një qendër artistike me rreze ndërkombëtare.

Gastronomia lokale, përfshirë flijën, mantitë dhe qebapët prizrenas, plotëson përvojën kulturore. Prizreni nuk është vetëm një qytet i vjetër – ai është një thesar i gjallë i Kosovës, i cili ofron për çdo vizitor një udhëtim të paharrueshëm mes historisë, artit dhe mikpritjes tradicionale./KultPlus.com

