Sport

Urim Zenelaj rikthehet te Prizreni

Lojtari më i gjatë që ka prodhuar basketbolli i Kosovës pas lufte, Urim Zenelaj, do t’i rikthehet koshave këtë stinor, ndërsa KB Prizreni ka bërë të ditur se ka angazhuar qendrën gjigande për stinorin 2025/26.

“Urim Zenelaj është gati për një kapitull të ri me Proton Cable Prizreni! Besnikëria e tij vazhdon, ndërsa rikthehet në fushë plot energji dhe i gatshëm për të dhënë gjithçka për ngjyrat tona!” — shkroi njoftimi i ProtonCable Prizrenit mbrëmë.

Qendra 213 centimetërshe që në shtatë stinorët e fundit ka qenë lojtar i bardhezinjëve do të vazhdojë me ata në Ligë të Parë, për të kërkuar rikthimin e shpejt të ekipit në Superligë, siç synon klubi.

Më parë, Zenelaj ka qenë pjesë e Bashkimit, Prishtinës dhe Yllit, ndërkaq është edhe ish-lojtar i Kosovës. Përvoja e 34 vjeçarit dhe gjatësia e tij pritet të bëjnë dallimin nën kosh për ekipin e Prizrenit.

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës
Në Malishevë u shënua 27-vjetori i Masakrës së Gollubovcit

Sport

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Bashkimi i Prizrenit ka njoftuar se nga e martja do të nisë shitja e biletave për ndeshjen ndaj Anwil Wloclawek, e vlefshme për para-kualifikimet...
Sport

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Pas miratimit nga Federata e Futbollit të Kosovës, skuadra e Drinit të Bardhë do të luajë ndeshjet si vendas në fushën sintetike të Gjonajt...

Ish-kryetari i Prizrenit, Haskuka: Totaj po krenohet me projektin tim të ‘Shatërvanit’

Djali i Ukshin Hotit, Andini, kërkon mbështetje për kushëririn e tij, Etrit Hoti, kandidat për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Nisma në Prizren tregon pse refuzoi pjesëmarrjen në seancën e Kuvendit

Bashkimi trondit Evropën: Fitore historike në Prizren 

Ndahet nga jeta Shefi i Ndërrimit në Njësinë e Zjarrfikësve në Malishevë, Liman Sertolli

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Kuvendi i Komunës së Prizrenit thërret mbledhje të jashtëzakonshme më 25 shtator

