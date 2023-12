QKMF-ja në Prizren nga sot e mban emrin: “Dr. Nexhip Berisha”

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Prizren nga sot do të mbajë emrin e Dr. Nexhip Berisha, i cili vdiq tre vjet më parë.

Ceremonia mbahet në orën 12:-00.

Pjesëmarrës do të jetë edhe kryetari i Komunës, Shaqir Totaj.

“ Me një ceremoni solemne bëhet zyrtarizmi i QKMF-së në Prizren, me emrin “Dr. Nexhip Berisha”, me ç’rast mbahet edhe akademia përkujtimore me rastin e tre vjetorit të vdekjes së z. Berisha”, njofton Komuna e Prizrenit./PP/