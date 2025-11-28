Shkëlzen Çoça: Tri shkronja

Tri shkronja t’arta, veç tri,
N’to ka zjarr, betim, liri.
UÇK, jo fjalë, po flakë,
Jo hijë, po dritë në natë.
Nuk asht veç kujtim në gur,
As një shenjë në ndonjë mur,
Asht përjetë në gjak e mall,
Në çdo tokë që s’pranon me u kall.
Tri shkronja n’krahnor,
Zjarr n’shpirt, shkëlqim n’flamur.
UÇK këto shkronja që s’vdesin,
Të gdhenduna në gjakun e të rënëve,
Në lotin e nanës që pret,
Në kangën që s’harrohet asnjëherë.
Mos e thuaj, veç për me u ndje,
Se asht amanet për ne.
Merr frymë thellë kur e shqipton,
Se UÇK, asht nder që t’përvëlon.