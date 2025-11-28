4.6 C
Prizren
E premte, 28 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

By admin

Në shënim të Ditës së Flamurit kombëtar, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nisi ditën me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, së bashku me familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, veteranë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë.

Gjatë homazheve, u nderua me respekt të thellë sakrifica e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe dinjitetin e Kosovës.

“Ky moment përkujtimi na forcon angazhimin për të ecur përpara në rrugën e ndërtimit të një të ardhmeje të sigurt dhe të ndritshme. Lavdi dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Shkëlzen Çoça: Tri shkronja

Më Shumë

Lajme

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

KEDS ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të realizohen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik, çka do të shkaktojë ndërprerje...
Fokus

Bashkimi vazhdon serinë e fitoreve

Bashkimi ka shënuar fitoren e shtatë në shtatë ndeshje të zhvilluara në ProCredit Superligë. Portokallezinjtë fituan ndaj Borës në udhëtim me rezultat 69:89 (14:27,...

Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Dogana ndalon kontrabandën me telefona në Vërmicë, vlera mbi 5 mijë euro

Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Vdes Shpat Kasapi

Rustem (Qamil) Seferaj nga Prizreni ka nevojë urgjente për ndihmë

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”

Lirohet nga paraburgimi prokurori Beqë Shala, mbetet në arrest shtëpiak

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne