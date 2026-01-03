6.2 C
Shukri Quni reagon për herë të dytë: Po e kërkoj vetëm votën time

Kuvendari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit (BDP), Shukri Quni, ka reaguar sërish lidhur me procesin zgjedhor të 28 dhjetorit. Ai tregon se nuk ka qenë kandidat, por po kërkon vetëm votën e tij të dhënë.

“Nuk kam qenë kandidat unë, jam ka e kërkoj votën time që kam votuar. S’po kërkoj asgjë tjetër!”, shkruan  Quni.

Kuvendari Quni ka ngritur akuza për parregullsi serioze gjatë numërimit të votave për deputetë në një vendvotim në Prizren.

“Në vendvotimin 2038, i vendosur në SH.F.M.U. ‘Luigj Gurakuqi’ në Nashec, konkretisht në dhomën 03, gjatë procesit të numërimit të votave për deputetë ka pasur vjedhje masive të votave mes kandidatëve të partive opozitare”, ka shkruar ai.

Ai ka bërë thirrje që organet kompetente të ndërmarrin hetime urgjente për këto, siç i ka quajtur, keqpërdorime serioze me karakter penal.

Quni shprehet  se dyshimet për parregullsi nuk kufizohen vetëm në këtë vendvotim.

“Raste të ngjashme mund të jenë shënuar edhe në shumë vendvotime të tjera”, ka shtuar ai.

