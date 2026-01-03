Sot ditëlindja e Anton Çettës

Sot është ditëlindja e Anton Çettës.
Anton Çetta u lind më 3 janar 1920 dhe vdiq më 4 nëntor 1995.
Çetta ishte shkrimtar, profesor letërsie dhe i njohur për pajtimin e gjaqeve te shqiptarët në vitet e 90-ta.
Nga viti 1960 deri në vitin 1968 ligjëroi Letërsinë e Vjetër Shqipe, Historinë e Letërsisë dhe gjuhën Latine në Universitetin e Prishtinës.
