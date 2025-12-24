8.7 C
Prizren
E mërkurë, 24 Dhjetor, 2025
Simir Krasniqi zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Simir Krasniqi, është zgjedhur sot kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit.

Zgjedhja e tij u bë me shumicë votash gjatë seancës së mbajtur sot, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) nuk paraqitën asnjë kandidat për këtë pozitë.

Për katër vjet, Krasniqi do të udhëheqë punimet e Kuvendit Komunal të Prizrenit./PrizrenPress.com

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren
Dragashi ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike, përjashtim nata e ndërrimit të viteve

