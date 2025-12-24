8.7 C
Prizren
E mërkurë, 24 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjendet pa shenja jete një grua në Prizren

By admin

Një grua është gjetur pa shenja jetë në shtëpinë  e saj të martën në Prizren.

Në raportin e policisë bëhet e ditur se me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Prizren / 23.12.2025 – 11:00. Viktima femër kosovare është gjetur pas shenja jete në shtëpinë e saj. Njësitet policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.

Express Kredi nga BiCredit

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo
Next article
Simir Krasniqi zgjidhet kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Bedri Hamza në Malishevë: Do ta themelojmë Fondin e Papunësisë dhe Gjykatën e Punës

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza ka qëndruar mbrëmë në Malishevë, ku ka thënë se programi i tij ofron zgjidhje...
Lajme

Afro 100 aksidente për një ditë në Kosovë

Policia e Kosovës ka njoftuar për 91 aksidente trafiku të ndodhura për 24-orë në vend. Sipas stastistikave të raportit policor, 49 prej tyre janë shënuar...

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Elita e basketbollit me super sfida

Fluks i lartë automjetesh edhe në kufirin Shqipëri-Kosovë

Andersoni i Bashkimit shpallet më i miri i javës

Therje me thikë në Prizren, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje

Gjendje alarmante në Prizren, një lagje deri në katër ditë pa rrymë

Bujar Loci shpallet “Trajneri më i Mirë i Vitit”

LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Një vajzë 12 vjeçare ndërron jetë në Pediatrinë e Spitalit të Prizrenit

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Bashkimi triumfon në njërën nga ndeshjet më emocionuese këtë edicion

Emërime të reja në Dragash: Qafleshi-Skeraj shefe e Kabinetit të Kryetarit, Halili drejtor i Administratës

Bashkimi fiton në derbin prizrenas ndaj Junior 06

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne