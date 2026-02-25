8.2 C
Prizren
E mërkurë, 25 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Takim për thellimin e bashkëpunimit mes Postës së Kosovës dhe Spitalit të Prizrenit

By admin

Menaxheri i Posta e Kosovës për rajonin e Prizrenit, Liri Ramadani, ka zhvilluar sot një takim me Drejtorin Ekzekutiv të Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari.

Në këtë takim u diskutu për zgjerimin e bashkëpunimit.

Ramadani e ka uruar Hajdarin për marrjen e detyrës së re, duke e falënderuar njëkohësisht për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet spitalit dhe Postës së Kosovës.

“Diskutuam për mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit, konkretisht për ofrimin e shërbimeve financiare jobankare për pacientët dhe palët e tjera të interesuara. Po ashtu, shqyrtuam mundësinë e hapjes së një zyre postare brenda hapësirave të spitalit, me qëllim lehtësimin e qasjes në këto shërbime”, shkruan ai në Facebook.

Sipas tij, një iniciativë e tillë do të synonte afrimin e shërbimeve postare dhe financiare më pranë qytetarëve, veçanërisht për pacientët dhe familjarët e tyre që frekuentojnë institucionin shëndetësor.

Ramadani ka falënderuar drejtorin Hajdari dhe stafin e spitalit për mikpritjen dhe gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Më Shumë

Lajme

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Një prej emrave të përfolur si kandidat për president të Republikës së Kosovës, Murat Jashari, ka thënë për Vox Kosova se e ka bërë...
Fokus

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Një punonjës i një poste të shpejtë në Malishevë ka pranuar se ka bërë lajmërim të rremë në Polici kur kishte pretenduar se dy...

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

21 shkurt, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren

Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët

Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley

OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne