Totaj priti zyrtarët e AKP-së, diskutojnë për menaxhimin e pronave dhe rritjen e efikasitetit në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka pritur sot në takim pune zyrtarët e Agjencia Kosovare e Privatizimit, me të cilët ka diskutuar për koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta në terren.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Gjatë këtij takimi, janë trajtuar çështje me interes të përbashkët, me theks të veçantë në rritjen e efikasitetit në trajtimin e proceseve që lidhen me pronat dhe menaxhimin e tyre në Komunën e Prizrenit.
Totaj theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për të arritur rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve.
“Bashkëpunimi me Agjencinë Kosovare të Privatizimit është i domosdoshëm për të përmirësuar menaxhimin e pronave dhe për të siguruar zbatim më efikas të proceseve në terren. Synimi ynë është që përmes këtij koordinimi të ofrojmë shërbime më cilësore për qytetarët dhe të realizojmë me sukses projektet e përbashkëta”, u shpreh Totaj.
