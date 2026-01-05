Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

Banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e kanë nisur vitin 2026 me aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut.
Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, ky aksion në këtë fshat organizohet pa ndërprerje që 24 vite.
“Falënderojmë secilin dhurues, një nga një, për kontributin e vazhdueshëm ndër vite në ndihmë të pacientëve në nevojë për gjak dhe produkte të gjakut, si dhe organizatorët për këtë angazhim dhe traditë 24-vjeçare humanizmi.” – thuhet në njoftim.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren