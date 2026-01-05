7 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
type here...

Lajme

Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

By admin

Banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e kanë nisur vitin 2026 me aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut.

Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, ky aksion në këtë fshat organizohet pa ndërprerje që 24 vite.

“Falënderojmë secilin dhurues, një nga një, për kontributin e vazhdueshëm ndër vite në ndihmë të pacientëve në nevojë për gjak dhe produkte të gjakut, si dhe organizatorët për këtë angazhim dhe traditë 24-vjeçare humanizmi.” – thuhet në njoftim.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren
Next article
Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne